В Швецию в прошлом году прибыло рекордно низкое число просителей убежища

Форсселль: в 2025 году в Швеции было рекордно низкое число просителей убежища
В 2025 году в Швецию прибыло рекордно низкое с 1985 года число просителей убежища, заявил в пятницу министр по вопросам миграции Йохан Форсселль. Об этом представитель правительства заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на сайте правительства.

«У нас по-прежнему самый низкий с 1985 года уровень иммиграции, связанной с убежищем», — заявил Форсселль.

По словам министра, в 2025 году количество просителей убежища уменьшилось на 30%, достигнув примерно 6,7 тысячи человек, тогда как в 2024 году этот показатель составлял около 9,6 тысячи. Форсселль также отметил, что в 2025 году было выдано примерно 80 тысяч видов на жительство, при этом на просителей убежища пришлось 6% от общего числа выданных разрешений. Также он подчеркнул, что украинские беженцы не учитываются в статистике по предоставлению убежища.

До этого президент России Владимир Путин прокомментировал вступление Швеции в НАТО. Российский лидер назвал его «бессмысленным шагом» с точки зрения обеспечения национальных интересов страны.

Ранее министр Форсселль пригрозил лишать ВНЖ участников автопробега 9 мая.

