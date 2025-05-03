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В Швеции министр пригрозил лишать ВНЖ участников автопробега 9 мая

В Швеции министр миграции пригрозил лишать ВНЖ участников автопробега 9 мая
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Global Look Press

Шведский министр по вопросам миграции Йохан Форсселль выразил возмущение проведением в Стокгольме автопробега по случаю 9 Мая. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«У нас нет абсолютно никакой обязанности проявлять гостеприимство к людям, угрожающим нашему общественному порядку или безопасности», — написал он.

Издание Expressen отметило, что российский автопробег, который ежегодно проходит по Стокгольму в честь Победы СССР над нацистской Германией, имеет связи с Россией.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что особые меры безопасности будут обеспечены в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Песков, отвечая на вопрос, будет ли шествие Бессмертного полка в Москве в День Победы, отметил, что все будет сформулировано и своевременно доведено до граждан и организаторов.

Ранее посол раскрыл, как на Кипре отметят юбилей Победы.

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