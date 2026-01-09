Размер шрифта
Верховный лидер Ирана предупредил граждан насчет Трампа

Хаменеи призвал иранцев к единству на фоне масштабных протестов
Iranian Supreme Leader'S Office/Global Look Press

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал иранских граждан к единству на фоне масштабных протестов в стране. Об этом сообщает Anadolu.

По словам аятоллы, протестующие, «недальновидные люди» верят президенту США Дональду Трампу и действуют в угоду ему, поджигают мусорные баки, чтобы ему это понравилось.

«Руки президента США запятнаны кровью более тысячи иранцев. А теперь он говорит, что он сторонник иранского народа», — сказал Хаменеи.

Также Хаменеи, раскритиковав политику Трампа в отношении Исламской Республики, предрек ему судьбу свергнутых «тиранов и гордецов» прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.

9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая применение полицией слезоточивого газа и пневматического оружия.

Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.

