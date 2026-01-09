Хаменеи предрек Трампу судьбу всех «тиранов и гордецов» прошлого

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, раскритиковав политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении Исламской Республики, предрек ему судьбу свергнутых «тиранов и гордецов» прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви. Об этом сообщает ТАСС.
По словам религиозного деятеля, Трамп «с высокомерием и спесью восседает» в Белом доме и «судит весь мир».
«Тираны и гордецы мира сего, подобные фараону, Нимроду [древнему царю], Реза-хану [Пехлеви, основателю последней шахской династии Ирана], Мохаммаду Резе [Пехлеви, последнему иранскому шаху], были низвергнуты, находясь на пике своего высокомерия», — сказал Хаменеи.
По его мнению, Трампа ждет та же учесть.
Также Хаменеи призвал Трампа, угрожавшего Исламской Республике ударами из-за протестов, заняться управлением собственной страны.
9 января американский президент заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в стране будут уничтожать протестующих, недовольных экономической ситуацией.
Ранее протестующие заявили о захвате города и округа в Иране.