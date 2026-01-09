Лукашенко расчистил снег в своей резиденции и попал на видео

Пул Первого: Лукашенко расчистил снег в своей резиденции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расчистил снег в своей резиденции. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Вместо обеда полезно поработать порой. Первый на расчистке снега», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как лидер республики убирает снег лопатой вместе с другими работниками.

Накануне Белгидромет объявил красный уровень опасности в ожидании сильных снегопадов. Как сообщали специалисты, в пятницу ожидались сильные осадки в виде снега. Помимо этого обещали метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, ночью — местами до 24 метров в секунду.

9 января сообщалось об отключении света в 250 населенных пунктах страны по причине непогоды. Пресс-служба министерства энергетики Республики отметила, что обесточенными оказались 997 трансформаторных подстанций, а также шесть котельных и 30 ферм. Главным образом отключения коснулись Гомельской, Витебской и Минской областей.

Ранее в Новгородской области России сотни жителей остались без света из-за непогоды.