Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Лукашенко расчистил снег в своей резиденции и попал на видео

Пул Первого: Лукашенко расчистил снег в своей резиденции 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27584713_rnd_1",
    "video_id": "record::6d1b6860-9028-4f01-a62b-82e8d962739d"
}

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расчистил снег в своей резиденции. Видео публикует Telegram-канал «Пул Первого».

«Вместо обеда полезно поработать порой. Первый на расчистке снега», — сказано в посте.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как лидер республики убирает снег лопатой вместе с другими работниками.

Накануне Белгидромет объявил красный уровень опасности в ожидании сильных снегопадов. Как сообщали специалисты, в пятницу ожидались сильные осадки в виде снега. Помимо этого обещали метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду, ночью — местами до 24 метров в секунду.

9 января сообщалось об отключении света в 250 населенных пунктах страны по причине непогоды. Пресс-служба министерства энергетики Республики отметила, что обесточенными оказались 997 трансформаторных подстанций, а также шесть котельных и 30 ферм. Главным образом отключения коснулись Гомельской, Витебской и Минской областей.

Ранее в Новгородской области России сотни жителей остались без света из-за непогоды.
 
Теперь вы знаете
РФ ответила Украине «Орешником» за атаку на резиденцию Путина. Что важно знать про оружие, потрясшее Запад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+