В Белоруссии из-за непогоды оказались обесточены более 250 населенных пунктов

Минэнерго Белоруссии: снегопад и ветер оставили без света 251 населенный пункт

Отключение света произошло в более чем 250 населенных пунктах Белоруссии из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики в Telegram-канале.

«За прошедшие сутки электроснабжение нарушалось в 251 населенном пункте страны», — рассказали в ведомстве.

В заявлении говорится, что обесточенными оказались 997 трансформаторных подстанций, а также шесть котельных и 30 ферм. Главным образом отключения коснулись Гомельской, Витебской и Минской областей.

«Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер <...> привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи. Больше всего из-за непогоды пострадали Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы», — отметили в министерстве.

К устранению последствий непогоды привлекли 76 аварийных бригад, которые задействовали 69 единиц специальной техники. В 7:00 мск восстановительные работы продолжали выполнять в 44 населенных пунктах.

Ведомство предупредило жителей Белоруссии, что днем 9 января на большей части территории республики ожидаются сильный снег и ветер, скорость порывов которого может достичь 15–20 м/с. МЧС страны совместно с энергоснабжающими организациями непрерывно мониторят метеорологическую обстановку.

