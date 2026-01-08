СМИ: США согласовали мирный план с Киевом и ждут ответа России

Администрация США достигла договоренностей с украинской стороной «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ожидает ответа от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Переговоры прошли при участии американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые ранее провели двухдневные встречи с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками. Основными точками обсуждения были гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.

До этого сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, документ о гарантиях безопасности от США для Украины находится в высокой степени готовности.

Ранее Зеленский пригрозил России откручиванием носа.