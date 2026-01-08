Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

СМИ: США согласовали мирный план с Киевом и ждут ответа России

Axiox: США согласовали мирный план с Украиной и ждут ответа Путина
Jacquelyn Martin/AP

Администрация США достигла договоренностей с украинской стороной «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ожидает ответа от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Переговоры прошли при участии американских представителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые ранее провели двухдневные встречи с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками. Основными точками обсуждения были гарантии безопасности для Киева и возможные территориальные уступки в Донбассе.

До этого сообщалось, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, документ о гарантиях безопасности от США для Украины находится в высокой степени готовности.

Ранее Зеленский пригрозил России откручиванием носа. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27581161_rnd_5",
    "video_id": "record::48141623-8583-4f63-9d2a-ce8dc1e8c656"
}
 
Теперь вы знаете
Как правильно заговорить о сексе с партнером. Нестыдная инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+