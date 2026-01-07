В Иране протестующие назвали несколько улиц в честь Трампа

Протестующие против режима в Иране переименовали несколько улиц в стране в «улицу Дональда Трампа». Об этом сообщает Bloomberg.

На обнародованных кадрах можно заметить, что мужчина подходит к синей табличке с названием улицы и наклеивает поверх нее свое изображение в честь американского лидера.

В конце декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходили в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

Советник иранского верховного лидера Али Шамхани заявил, что любая агрессия против Ирана повлечет за собой немедленный жесткий ответ. Он отметил, что в оборонной доктрине республики «некоторые ответные меры определяются еще до того, как угроза будет реализована».

Ранее Израиль предупредил США о возможной атаке Ирана.