Рябков оценил возможности для сохранения ДСНВ

Рябков: предпосылок для сохранения ДСНВ пока нет, Россия и США не в диалоге

Предпосылок для сохранения Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) на данный момент нет, Россия и США не в диалоге по данному вопросу. Об этом в интервью журналу «Международная жизнь» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы неоднократно говорили, что возвращение к обсуждению тематики стратегической стабильности, как идея станет возможна для нас после того, как мы убедимся в необратимом и далеко идущем характере сдвигов к лучшему в политике Вашингтона на российском направлении», — заявил он.

По словам Рябкова, контакты с американской стороной продолжаются по другим вопросам, в некоторых из них есть продвижение, но его недостаточно для того, чтобы констатировать, что существуют предпосылки перезапустить диалог по стабильности, включая тему СНВ.

Он добавил, что Вашингтон идет по пути «демонтажа» ключевых вопросов существовавшей архитектуры безопасности, договоров и соглашений в сфере контроля над вооружениями. Рябков назвал данное обстоятельство печальным и отметил, что в подходе США могут быть сдвиги, демонстрирующие, что они готовы «не рубить с плеча».

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

Ранее в США призвали Трампа согласиться на предложение Путина по ДСНВ.