Администрация Трампа обсуждала многомиллиардные выплаты жителям Гренландии

Reuters: в США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тысяч на человека

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выплаты каждому жителю Гренландии разового пособия в размере от $10 до $100 тысяч в обмен на согласие острова отделиться от Дании. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

По данным собеседников агентства, точный размер выплат и механизм их осуществления пока не определены. Эта инициатива объясняет, как США могут попытаться добиться перехода Гренландии под свой контроль, несмотря на категорические заявления Копенгагена о том, что остров не продается.

5 января президент Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее сообщалось, что ЕС готовится к столкновению с США из-за Гренландии.