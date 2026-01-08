На Западе заявили, что Зеленский может встретиться с Трампом на следующей неделе

Axios: Зеленский может посетить США для встречи с Трампом на следующей неделе

Президент Украины Владимир Зеленский, возможно, поедет в США на следующей неделе для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник.

«Существует вероятность того, что Зеленский отправится в США на следующей неделе для встречи с Трампом и завершения соглашения о гарантиях безопасности», — говорится в материале.

Другим местом встречи двух лидеров может стать Всемирный экономический форум в Давосе. Он пройдет с 19 по 23 января 2026 года.

Зеленский ранее заявлял, что Украина готова к визиту президента США Дональда Трампа в любой момент.

В свою очередь газета The New York Times сообщала, что президент США Дональд Трамп не предоставит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том виде, в котором тот их добивается. Сомнения в намерении Трампа выполнить гарантии безопасности для Украины начинаются с того, что он никогда не стремился напрямую пойти наперекор России.

