СМИ раскрыли подробности захвата американцами танкера «Маринера»

RT выяснил детали о захваченном военными США танкере «Маринера»
Экипаж захваченного американскими военными танкера «Маринера» состоит из 28 человек, в том числе двоих россиян. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что на борту также находятся 17 украинских граждан. Еще шесть, включая капитана, имеют гражданство Грузии, трое — Индии.

Судно нанял частный трейдер под флагом Гайаны. При этом у рейса были исключительно коммерческие цели.

Когда судно находилось недалеко от Венесуэлы, корабль береговой охраны США потребовал, чтобы танкер направился в американский порт. Это связали с тем, что от властей Гайаны не было получено подтверждение о предоставлении «Маринере» флага страны.

Судно не подчинилось требованиям американской стороны, сменило курс и ушло в Атлантический океан. Оно сменило название и получило от капитана порта Сочи временную регистрацию под флагом РФ. При этом в Минтрансе уточняли, что разрешение выдали на основании норм международного права.

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее в Госдуме призвали дать «щелчок по носу» США за захват российского танкера.

