Премьер Испании выступил против зависимости от США

Председатель правительства Испании Педро Санчес выступил против вассальной зависимости от США. Мнение он высказал в ходе конференции послов в штаб-квартире МИД страны, передает ТАСС.

«Я считаю важным, чтобы был услышан четкий голос Испании, когда речь идет об осуждении угроз территориальной целостности европейского государства — государства, которое является союзником по НАТО, как в случае с Данией. Мы не можем принять это ни как страна, ни как правительство», — сказал он.

Так он прокомментировал заявления властей США о Гренландии.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз (ЕС) с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.