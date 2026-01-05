В Турции поддержали Трампа в урегулировании конфликта на Украине

Глава МИД Турции Фидан поддержал Трампа в инициативах по конфликту на Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью португальскому телеканалу RTP заявил, что страна полностью поддерживает инициативы президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

«Сейчас то, что делает господин Трамп, совпадает с нашими усилиями, проводится челночная дипломатия со сторонами. Мы тоже поддерживаем эту работу, чем можем», — заявил он.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства объяснил, что единственным путем урегулирования конфликта является диалог. Он обратил внимание, что конфликт обрел более масштабный характер, вызвав экономические, энергетические, политические кризисы.

Фидан выразил надежду, что украинский конфликт завершится в ближайшее время.

До этого агентство Bloomberg писало, что глава Турции заявил о возможности прямого контакта с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. По словам Эрдогана, двери страны остаются открытыми для всех. Он подчеркнул, что ясно и неоднократно выражал эту решимость сторонам конфликта.

Ранее Зеленский назвал два варианта развития событий на Украине.