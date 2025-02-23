Россия является для Соединенных Штатов «бывшим, настоящим и будущим врагом», поэтому Вашингтону нужно прекратить хаотичную политику в отношении Москвы и изменить подход к РФ. Об этом пишет газета The Hill.

По мнению авторов, сегодня Демократическая и Республиканская партии США неспособны «понять мышление, представленное другой великой державой», несмотря на то, что политика России якобы «не изменилась с времен Ивана Грозного». Немногие президенты США имели смелость называть Россию «опасным врагом», говорится в тексте.

«Потребуется еще один кризис в отношениях с Россией, который напрямую угрожает Соединенным Штатам, чтобы изменить мнение американцев о своем бывшем, настоящем и будущем враге. Как и в случае со школьниками, только плохая оценка заставляет их возвращаться в библиотеку», — пишет The Hill.

Кроме того, автор материала призвал «меньше читать русскую классику». Он утверждает, что это «великие произведения искусства», за которыми, однако, скрывается «русская пропаганда». Русская классическая литература якобы «изображает всеобщую человеческую борьбу и волнения, маскируя злонамеренность страны, готовой использовать их в своих интересах».

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявлял, что Соединенные Штаты ищут новые способы давления на Россию, но не собираются полностью отказываться от поддержки Украины.

Ранее СМИ порассуждали о возможном саммите России, США и Китая в Москве.