Зеленский провел встречу с Санду

«Sputnik Молдова»: Зеленский и Санду встретились на Кипре
Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский и президент Молдавии Майя Санду провели встречу на Кипре. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».

В материале отмечается, что главы государств договорились вместе «идти» в Европейский союз (ЕС).

Предыдущая встреча Зеленского и Санду состоялась 16 декабря в нидерландской Гааге. Как рассказал украинский лидер, они с коллегой из Молдавии обсудили возможные направления партнерства и согласовали дальнейшие контакты. Зеленский поделился с Санду информацией о работе по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом, а также предоставлению последнему гарантий безопасности. Кроме того, главы государств обсудили возможное вступление своих стран в ЕС.

В ноябре лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон призвал Кишинев прекратить любые контакты с Киевом. По его мнению, власти республики должны приостановить диалог с Украиной до тех пор, пока не закончится расследование причастности ее руководства к коррупционному скандалу в сфере энергетики.

Ранее в России предостерегли Молдавию от повторения ошибки «одного государства».

