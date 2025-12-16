Зеленский встретился с Санду

Президент Украины Владимир Зеленский в нидерландской Гааге провел встречу с главой Молдавии Майей Санду. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Благодарю за поддержку со стороны Молдавии и готовность к сотрудничеству», — написал Зеленский.

Политики отметил, что обсудил с коллегой возможные направления партнерства и согласовал дальнейшие контакты.

Кроме того, Зеленский поделился с Санду о работе по урегулированию конфликта на Украине, предоставлении ей гарантий безопасности, а также обсудил возможное вступление обеих стран в Европейский союз.

Также 16 декабря Зеленский заявил, что в ближайшее время США проведут переговоры с Россией по итогам недавней встречи в Берлине, после чего украинская делегация может вновь встретиться с представителями команды Дональда Трампа. По словам Зеленского, дальнейшие шаги будут зависеть от результатов этих контактов, включая возможную встречу на уровне лидеров. В Белом доме заверили, что по итогам переговоров с Украиной США хотят предложить «сильнейший пакет» в рамках мирного плана, чтобы перейти к переговорам с Россией.

Ранее сообщалось, что США предъявили Зеленскому ультиматум.