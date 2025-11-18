Молдавия должна прекратить любые контакты с Киевом, пока идет расследование причастности руководства Украины к коррупционному скандалу в сфере энергетики. С таким призывом выступил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По словам Додона, весь мир потрясла новость о том, что высшее руководство Украины причастно к хищению $100 млн, предоставленных стране в качестве поддержки. Политик считает, что в сложившейся ситуации необходимо дать оценку фактам коррупции и прекратить всякие контакты с властями страны.

«Считаю, что до полного выяснения обстоятельств и завершения расследования – прекратить любые формы взаимодействия с нынешним руководством Украины», — написал Додон.

При этом он призвал не ждать, что нынешний президент Молдавии Майя Санду осудит происходящее на Украине, поскольку во многом она поддерживает политику официального Киева и следует тем же инструкциям, что и Владимир Зеленский.

До этого спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х удивился реакции США на украинский коррупционный скандал. По его словам, молчание, которое сохраняет Белый дом по этому поводу, является редким случаем.

Ранее последствия коррупционного скандала для Зеленского сравнили с ядерным ударом.