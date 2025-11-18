На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Додон призвал Молдавию прекратить все контакты с Киевом

Додон: Молдавия должна прекратить контакты с Киевом из-за скандала с коррупцией
true
true
true
close
Михай Карауш/РИА «Новости»

Молдавия должна прекратить любые контакты с Киевом, пока идет расследование причастности руководства Украины к коррупционному скандалу в сфере энергетики. С таким призывом выступил бывший президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в своем Telegram-канале.

По словам Додона, весь мир потрясла новость о том, что высшее руководство Украины причастно к хищению $100 млн, предоставленных стране в качестве поддержки. Политик считает, что в сложившейся ситуации необходимо дать оценку фактам коррупции и прекратить всякие контакты с властями страны.

«Считаю, что до полного выяснения обстоятельств и завершения расследования – прекратить любые формы взаимодействия с нынешним руководством Украины», — написал Додон.

При этом он призвал не ждать, что нынешний президент Молдавии Майя Санду осудит происходящее на Украине, поскольку во многом она поддерживает политику официального Киева и следует тем же инструкциям, что и Владимир Зеленский.

До этого спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети Х удивился реакции США на украинский коррупционный скандал. По его словам, молчание, которое сохраняет Белый дом по этому поводу, является редким случаем.

Ранее последствия коррупционного скандала для Зеленского сравнили с ядерным ударом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами