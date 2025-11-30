Коррупционный скандал на Украине указывает на скорый коллапс власти в Киеве, где финалом станет свержение главы государства Владимира Зеленского. С таким предположением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха и если бы не было явных признаков того, что США пришли к важному выводу о том, что Киев уже проиграл», — порассуждал Меркурис.

Аналитик указал, что коррупционный скандал и отставка главы ОП Андрея Ермака стали симптомами кризиса, которому подвержена вся республика.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Владимир Зеленский является «диктатором», который намерен продолжать конфликт с Россией несмотря на запрос «измотанного» народа на мирное решение.

Ранее профессор назвал одну «глупость» Запада в отношении Украины.