В Британии заговорили о свержении Зеленского

Аналитик Меркурис предрек Украине коллапс из-за коррупционного скандала
Louisa Gouliamaki/Reuters

Коррупционный скандал на Украине указывает на скорый коллапс власти в Киеве, где финалом станет свержение главы государства Владимира Зеленского. С таким предположением выступил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

«Главное, что нужно понимать, – это то, что этот коррупционный кризис не мог бы случиться, если бы не было более широких условий для его появления — если бы не казалось, что линия фронта на Украине находятся в неделях от полного краха и если бы не было явных признаков того, что США пришли к важному выводу о том, что Киев уже проиграл», — порассуждал Меркурис.

Аналитик указал, что коррупционный скандал и отставка главы ОП Андрея Ермака стали симптомами кризиса, которому подвержена вся республика.

До этого профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Владимир Зеленский является «диктатором», который намерен продолжать конфликт с Россией несмотря на запрос «измотанного» народа на мирное решение.

Ранее профессор назвал одну «глупость» Запада в отношении Украины.

