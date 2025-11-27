Просчеты относительно вступления Украины в НАТО породили катастрофу, за которую ответственен Запад. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

«Я считаю, что идеи о вступлении Украины в НАТО были стратегически глупы. И в конечном итоге это обернулось катастрофой для Украины», — заявил Миршаймер.

Он предположил, что поначалу страны Запада «считали себя морально правыми», подталкивая Украину к этому пути. Однако то, чем все обернулось, демонстрирует, что именно они ввергли народ республики в катастрофу, считает профессор.

По его словам, из-за собственных ошибок Соединенные Штаты и Европа сталкиваются с вызовами безопасности.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет. Рютте признал, что ряд союзников, включая США, заявили, что в настоящее время выступают против вступления Украины в Североатлантический альянс.

