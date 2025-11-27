Профессор Сакс: Зеленский стал диктатором и довел народ Украины до изнеможения

Украинский лидер Владимир Зеленский является «диктатором», который намерен продолжать конфликт с Россией несмотря на запрос «измотанного» народа на мирное решение. Об этом заявил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала журналистки Рэйчел Блевинс.

«Зеленский сейчас — диктатор. Он правит по военному положению. Украинский народ измотан. Они хотят мирного решения, но Зеленский и довольно коррумпированное правительство, похоже, готовы продолжать войну, если кто-то ее профинансирует и вооружит», — заявил Сакс.

Он напомнил, что на Украине «людей вытаскивают с улиц и направляют на передовую». Профессор назвал такое развитие событий «просто отвратительным». В то же время эксперт допустил завершение конфликта, если президент США Дональд Трамп будет действовать «четко, последовательно и реалистично».

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что Владимир Зеленский торопится подписать мирный план США, чтобы задобрить и склонить президента Дональда Трампа на свою сторону.

Ранее профессор назвал одну «глупость» Запада в отношении Украины.