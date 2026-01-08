В МИД высказались о россиянах на захваченном США танкере «Маринера»

В МИД РФ рассказали о гражданах России на захваченном США танкере «Маринера»

Министерство иностранных дел РФ обратилось к США с призывом не мешать возвращению россиян с захваченного в Северной Атлантике танкера «Маринера» на Родину. Об этом сообщили РИА Новости в МИД России.

«С учетом поступающей информации о наличии среди экипажа российских граждан требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на Родину», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что министерство внимательно следит за ситуацией.

Вечером 7 января судно M/V Bella 1 («Маринер») было задержано силами США. Танкер отследил береговой катер USCGC Munro. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии. Оно направлялось в сторону Мурманска.

США обвинили «Маринер» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Кроме того, американские военные задержали танкер Sophia в Карибском море.

Ранее в Госдуме призвали дать «щелчок по носу» США за захват танкера «Маринера».