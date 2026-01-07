Размер шрифта
США потребовали выслать советников четырех стран из Венесуэлы

Andrew Harnik/AP

США требуют от Венесуэлы выслать советников из России, Китая, Ирана и Кубы, якобы находящихся в стране. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

По словам официальных лиц, американская сторона оказывает давление на Венесуэлу с целью высылки официальных советников.

До этого бывший американский дипломат Чэс Фримен заявил, что Россия в качестве ответа на операцию США в Венесуэле может лишить Украину доступа к Черному морю. По его словам, у венесуэльской стороны нет свободы выбора позиции на международном уровне. Экс-дипломат объяснил, что американская сторона будет диктовать свои условия точно так же, как Россия «диктует на Украине».

3 января 2026 года силы США атаковали Венесуэлу, захватив президента Николаса Мадуро с женой. 5 января 2026 года лидера Венесуэлы начали судить за преступления, связанные с созданием наркокартеля. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.

Ранее танкеры у берегов Венесуэлы начали массово поднимать российский флаг.

