Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Французский генерал заявил о невозможности военной победы Украины над Россией

Экс-глава генштаба Франции: Украина не может одержать победу над Россией
Global Look Press

Украина не в состоянии одержать военную победу над Россией. Об этом бывший начальник Генерального штаба французской армии генерал Пьер де Вилье заявил радиостанции Sud Radio.

Он подчеркнул, что военного решения в конфликте между двумя славянскими народами нет, и Украина не может одержать в нем победу. Поэтому необходимо идти к миру, который будет справедливым, особенно в территориальном вопросе, и прочным, с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления конфликта уже через несколько месяцев.

3 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт в стране. До этого в интервью Fox News украинский президент рассказал, что 87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода украинских войск с территории Донбасса.

Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает на скорое достижение договоренности с Россией по Украине. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27566035_rnd_5",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Мягкие диваны и поза нога на ногу. Как мы сами незаметно разрушаем свои спины
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+