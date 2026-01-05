Украина не в состоянии одержать военную победу над Россией. Об этом бывший начальник Генерального штаба французской армии генерал Пьер де Вилье заявил радиостанции Sud Radio.

Он подчеркнул, что военного решения в конфликте между двумя славянскими народами нет, и Украина не может одержать в нем победу. Поэтому необходимо идти к миру, который будет справедливым, особенно в территориальном вопросе, и прочным, с гарантиями безопасности, чтобы избежать возобновления конфликта уже через несколько месяцев.

3 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что появился новый шанс завершить конфликт в стране. До этого в интервью Fox News украинский президент рассказал, что 87% украинцев хотят наступления мира, однако 85% граждан страны выступают против вывода украинских войск с территории Донбасса.

Ранее стало известно, что Трамп рассчитывает на скорое достижение договоренности с Россией по Украине.