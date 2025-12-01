Дипломаты заявили об усилении давления США на Турцию из-за России

Посольство России: США усиливают давление на Турцию из-за энергоресурсов из РФ

США усиливают давление на Турцию из-за закупок нефти и газа из России. Об этом заявили газете «Известия» в посольстве РФ в Анкаре.

«Давление на Турецкую Республику со стороны США в этом вопросе, конечно, неуклонно возрастает», — сказали в диппредставительстве.

Там отметили, что это происходит, так как на Западе, где популярны идеи неоколониализма, навязывание своей воли другим государствам находится в порядке вещей.

В посольстве подчеркнули, что попытки Соединенных Штатов ограничить энергетическое сотрудничество Москвы и Анкары были, будут и носят «все признаки нечестной конкуренции».

Также в дипмиссии отметили, что РФ и Турция постоянно контактируют по самому широкому спектру тем, включая вопросы энергетического взаимодействия.

«И это далеко не только нефть, но и поставки газа, и строительство АЭС «Аккую» в провинции Мерсин», — добавили дипломаты.

25 сентября президент США Дональд Трамп на встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Белом доме заявил, что настаивает на прекращении закупок Турцией российской нефти.

Ранее США обвинили в желании создать раскол между Россией и Турцией.