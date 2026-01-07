Во Франции рассказали, кому принадлежит Гренландия

Гренландия — это европейская территория и таковой останется. Об этом в интервью радиостанции Franceinfo заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

«Гренландия не продается. Она принадлежит гренландцам, и ее будущее будет определяться соглашением между гренландскими и датскими властями. <...> Для страны НАТО было бы абсолютно бессмысленным нападать на другую страну НАТО», — сказал он.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают датский остров.

Супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети Х карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.