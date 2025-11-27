На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Власти Латвии хотят разобрать железную дорогу на границе с Россией

Ринкевичс: Латвия может демонтировать ведущую в Россию железную дорогу
Michael Zegers/Global Look Press

Власти Латвии планируют демонтировать ведущую в Россию железную дорогу. Об этом, ссылаясь на президента страны Эдгарса Ринкевичса, сообщает портал LSM+.

По словам главы государства, до конца 2025 года будет проанализирован возможный демонтаж железнодорожной инфраструктуры на границе с Россией. Одновременно с этим Латвия будет согласовывать позицию с Литвой и Эстонией.

Ринкевичс подчеркнул, что напряженность на восточной границе будет сохраняться долго, и демонтаж дороги будет одним из способов по усилению безопасности. Обсуждение такого метода пройдет на уровне глав стран Балтии. При этом президент Латвии отметил, что такое решение должно приниматься с учетом сроков, масштаба работ и влияния на социально-экономические процессы.

11 ноября стало известно, что в Эстонии рийгикогу (парламент) отклонил в первом чтении законопроект, предлагающий полностью закрыть границу с Россией.

Ранее в Латвии ввели платное пересечение границы с Россией и Белоруссией.

