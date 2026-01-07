Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

В Сербии заявили о намерении сохранить военный нейтралитет

Вулин: военный нейтралитет остается постоянным выбором Сербии
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Военный нейтралитет является неизменным политическим выбором Сербии. Об этом ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии, экс-министр обороны страны Александар Вулин.

«В Стратегии национальной обороны четко указано, что Сербия является военно-нейтральным государством. Это уже не вопрос, который может решать какой-то политик. Это вопрос парламента, это вопрос нации. Следовательно, военный нейтралитет остается постоянным политическим выбором Сербии», — сказал он.

До этого политолог-балканист Олег Бондаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу рано или поздно придется сделать выбор между Россией и Западом. Эксперт допустил, что этот выбор может быть сделан не в пользу Москвы, указав на ухудшающееся поведение Вучича в отношении РФ.

В июне прошлого года Вучич подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине — в ходе встречи с Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сербии заявили о катастрофе из-за решения ЕС отказаться от российского газа.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27573271_rnd_5",
    "video_id": "record::49bee60a-9d71-45ab-a21c-9de10e987155"
}
 
Теперь вы знаете
Как СССР чуть не растопил Арктику и не заморозил Европу: 7 грандиозных заброшенных проектов Союза
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+