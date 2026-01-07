В Сербии заявили о намерении сохранить военный нейтралитет

Военный нейтралитет является неизменным политическим выбором Сербии. Об этом ТАСС заявил бывший вице-премьер Сербии, экс-министр обороны страны Александар Вулин.

«В Стратегии национальной обороны четко указано, что Сербия является военно-нейтральным государством. Это уже не вопрос, который может решать какой-то политик. Это вопрос парламента, это вопрос нации. Следовательно, военный нейтралитет остается постоянным политическим выбором Сербии», — сказал он.

До этого политолог-балканист Олег Бондаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу рано или поздно придется сделать выбор между Россией и Западом. Эксперт допустил, что этот выбор может быть сделан не в пользу Москвы, указав на ухудшающееся поведение Вучича в отношении РФ.

В июне прошлого года Вучич подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине — в ходе встречи с Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сербии заявили о катастрофе из-за решения ЕС отказаться от российского газа.