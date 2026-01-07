Лукашенко заявил, что нашел дорогу к храму

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил храм в деревне Околица в Минском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Он посетил храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница» и обратился к экзарху всея Белоруссии митрополиту Минскому и Заславскому Вениамину.

«Я знаю теперь, куда прийти. Дорогу к храму я нашел», — сказал Лукашенко.

Во время посещения церкви президент заявил, что священнослужители внесли большой вклад в поддержание мира в Белоруссии.

7 января Лукашенко поздравил православных верующих с Рождеством Христовым. В поздравлении глава государства подчеркнул, что рождественские традиции, несущие нравственные идеалы, являются неотъемлемой частью культурного и духовного наследия страны.

В свою очередь президент России Владимир Путин поздравил православных верующих в РФ с Рождеством Христовым.

Ранее стало известно, в каком храме был Путин на Рождество.