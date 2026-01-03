Трамп анонсировал инвестиции нефтяных компаний США в Венесуэлу

Крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе пресс-конференции, трансляцию которой ведет Белый дом.

«Наши очень большие, самые большие в мире американские нефтяные компании потратят миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны», — подчеркнул американский лидер.

По его словам, нефтяная отрасль латиноамериканской республики долгое время находилась в упадке, а уровень добычи был крайне низок по сравнению с тем, каким он может быть.

3 января Вооруженные силы США нанесли по столице Венесуэлы и военным объектам в окрестностях Каракаса серию ударов. Президент Дональд Трамп заявил о захвате лидера южноамериканской республики Николаса Мадуро. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил действия американской армии, проанализировал ошибки властей Венесуэлы и дал прогноз на дальнейшее развитие вооруженного конфликта.

Ранее в Госдуме заявили, что причиной нападения США на Венесуэлу стала нефть.