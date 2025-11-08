«Все, чего мы хотим, — денег»: президент Кении просит Зеленского освободить попавших в плен кенийцев

Президент Кении Уильям Руто обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой помочь в возращении на родину кенийских граждан, которые воевали в зоне СВО и попали в плен к украинской стороне. Поводом для этого стали статьи в кенийской прессе, где утверждалось, что молодых граждан этой страны якобы «обманом заставляют воевать». Однако есть и другая позиция: газета Daily Nation опубликовала интервью с кенийцем, который заключил в России военный контракт добровольно, доволен жизнью и зарплатой, а возвращаться домой не планирует.

Президент Кении Уильям Руто обратился к украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой о помощи в освобождении своих соотечественников, которые оказались в плену на Украине в результате участия в боевых действиях. Об этом Руто написал в соцсети Х.

«Мы выразили обеспокоенность по поводу молодых кенийцев, которые были незаконно завербованы для участия в войне на Украине <...>. Я обратился к президенту Зеленскому с просьбой содействовать освобождению любого кенийца, находящегося под стражей на Украине», — написал Руто.

В Найроби озаботились судьбой кенийцев на Донбассе после внимания к этому вопросу в местной прессе. Так, кенийская газета The Saturday Standart опубликовала статью, где утверждалось, что «сотни молодых кенийцев» погибли в зоне СВО, участвуя в конфликте в качестве солдат.

О том, что граждане Кении воюют в зоне специальной военной операции на стороне России, ранее писала газета Daily Nation. Однако акценты в публикации совершенно иные. Бывший офицер кенийской армии в телефонном интервью подтвердил, что он служит по контракту на военной базе «где-то на юге России» и отметил, что «счастлив здесь», так как зарабатывает почти втрое больше, чем на родине.

По словам военного, которого в статье называют Кевином из региона Рифт-Валли, он получает 316 тыс. кенийских шиллингов в месяц (около 200 тыс. рублей по актуальному курсу). Непосредственного участия в боевых действиях он не принимает, а служит в подразделении, которое помогает доставлять еду солдатам и перевозить тела погибших.

«Я счастлив здесь. Дома не было ни денег, ни возможностей. Здесь меня уважают, у меня есть цель, и платят лучше, чем я когда-либо зарабатывал в Кении», — поделился он.

Кевин заявил, что поступил на службу добровольно и прекрасно понимал, что его ждет . Он заявил, что в России он получил хорошее отношение и зарплату, о которой всегда мечтал, вследствие чего планирует продлить контракт.

«Не вижу причин возвращаться в Кению и оставлять эту работу. В конце концов, все, чего мы хотим, — это денег», — сказал Кевин.

Daily Nation со ссылкой на МИД Кении утверждает, что около 30 граждан страны, оказавшихся в России, находятся в районе Белгорода. Часть из них оказались в зоне боевых действий и вскоре сдались украинским военным. В МИД Кении изданию заявили, что им известно о случаях вербовки граждан в зону боевых действий, но добровольное вступление в российскую армию не является незаконным. Представитель ведомства Корир Сингой сообщил, что Кения ведет переговоры с Украиной о своих гражданах, оказавшихся в плену, и поднимала этот вопрос перед посольством России. Российские власти, по данным кенийского МИД, отрицают причастность к вербовке.

Колумбийцы не могут уехать домой

Сообщения об иностранцах, воюющих на стороне ВСУ, встречаются гораздо чаще. Например, недавно журнал Semana сообщал об обращении группы находящихся на Украине колумбийских граждан к своему президенту с просьбой о возвращении их на родину.

Около сорока колумбийских солдат ВСУ заявили, что они подали рапорты об увольнении, после чего с ними очень плохо обращались и вывезли в автобусе в неизвестном направлении. В обращении к президенту Колумбии бывший военнослужащий ВСУ по имени Энерлин Эстебан Остен Куадрадо отметил, что ему вернули паспорт и одобрили заявление о выезде — но, тем не менее, он не может покинуть Украину.

Минобороны России неоднократно сообщало о воюющих на стороне ВСУ иностранцах из Польши, Германии и Франции, государств Латинской Америки, США и Канады и других стран.