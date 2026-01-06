В США предрекли снятие всех санкций с России

США будут вынуждены снять санкции с России из-за безвыходного положения. Об этом заявил экс-советник ЦРУ Джеймс Рикардс в интервью для The Daily Reckoning.

По его словам, Вашингтон осознал, что его главным противником на мировой арене является не Москва, а Пекин. В связи с этим, как считает эксперт, США захотят сблизиться с РФ.

«Если американцы этого не сделают и позволят РФ и КНР объединиться, то Соединенные Штаты окажутся в проигрыше», — отметил Рикардс.

Эксперт сравнил происходящее в мире с шахматной доской, заявив, что после двух десятилетий относительного затишья обстановка вновь накаляется. По его словам, крупные державы, передвигая свои «фигуры», стремятся обеспечить свои интересы и сферы влияния. В частности, как указал Рикардс, Китай присматривается к Тайваню, Россия близка к победе на Украине, а США хотят установить контроль над всем Западным полушарием.

До этого директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что сегодня мир как никогда близок к ядерному уничтожению. Она подчеркнула, что «поджигатели войны» из политической элиты беспечно подогревают страх и напряженность между ядерными державами. Габбард указала на то, что ядерное оружие становится все мощнее.

Ранее сообщалось, что план Трампа по Украине предполагает снятие санкций с России.