Трамп поделился подробностями об операции в Венесуэле

Трамп: в ходе операции США была обесточена почти вся Венесуэла

Во время операции США в Венесуэле электричество было отключено почти по всей республике. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил на съезде республиканцев палаты представителей, встречу транслировал C-Span.

По словам Трампа, после отключения электричества граждане Венесуэлы «поняли, что возникла проблема».

«Свет был только у тех, у кого были свечи», — отметил Трамп.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

Трамп назвал операцию успешной и объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Глава Белого дома подчеркивал, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США. Сам политик отказался признавать вину и назвал себя военнопленным.

Ранее в Турции сравнили атаку США на Венесуэлу с «Пиратами Карибского моря».