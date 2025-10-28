На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Профайлер объяснил, что скрывается за танцами Трампа

Профайлер Анищенко: гипертимный психотип заставляет Трампа танцевать на публике
Paul Sancya/AP

Профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко в беседе с aif.ru прокомментировал танцы президента США Дональда Трампа на публике. По его словам, за телодвижениями американского лидера скрывается гипертимный тип личности.

«Сплошная работа на публику. Трамп все делает, чтобы засняли и выложили в социальные сети. У него угловатые движения. Возможно, он сдерживает себя, к тому же сказывается возраст. Он напоминает Ельцина, который тоже постоянно танцевал. У российского политика тоже был гипертимный тип личности», — отметил специалист.

Он пояснил, что психотип, о котором идет речь, характеризуется повышенным уровнем активности, инициативностью и оптимизмом. Но вместе с тем присутствуют вспыльчивость и агрессивность, которые довольно быстро проходят.

Дональд Трамп в очередной раз исполнил свой коронный танец. Глава Белого дома покачивал бедрами и взмахивал кулаками перед американскими военными, которые рискуют остаться без зарплаты из-за шатдауна. Хореографию главы Белого дома сравнивают со знаменитой пляской Бориса Ельцина на рок-концерте в 1996-м. Однако такое сравнение «не совсем корректно», поскольку бывший российский лидер «допускал такие вещи» в нетрезвом состоянии, считают в Совфеде.

Ранее президент США станцевал с жителями Малайзии.

