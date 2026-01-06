Трамп признался, что Мелания ненавидит его танцы на публике

Трамп сообщил о ненависти Мелании к его публичным танцам

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед конгрессменами-республиканцами рассказал, что первая леди Мелания Трамп ненавидит его публичные танцы. Трансляцию вел Белый дом в YouTube.

Глава государства назвал супругу стильной и утонченной.

«Она (Мелания Трамп. — «Газета.Ru») говорит: «Это настолько не по-президентски!» <...> Она ненавидит, когда я танцую», — сказал лидер.

Зрители встретили признание политика аплодисментами.

В октябре прошлого года Трамп в очередной раз исполнил свой коронный танец. Глава Белого дома покачивал бедрами и взмахивал кулаками перед американскими военными, которые могли остаться без зарплаты из-за шатдауна.

Хореографию главы Белого дома сравнили со знаменитой пляской Бориса Ельцина на рок-концерте в 1996-м. Однако такое сравнение «не совсем корректно», поскольку бывший российский лидер «допускал такие вещи» в нетрезвом состоянии, заявили в Совфеде.

Ранее Трамп «вылез» из праздничной индейки и начал танцевать под победную песню.