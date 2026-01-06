Появился черновик гарантий безопасности Украине со встречи «коалиции желающих»

Украинское издание «Общественное. Новости» опубликовало в Telegram-канале проект документа по гарантиям безопасности, который якобы будет обсуждаться в Париже на встрече «коалиции желающих» (объединения из более чем 30 стран, допускающих свое участие в миротворческой миссии на Украине).

Согласно публикации, США помогут обеспечить прекращение огня на Украине через разведку и логистику. По просьбе Украины будет проведено и «совместное военное планирование», чтобы обеспечить безопасность в воздухе, на море и суше и восстановление армии республики. Руководящая роль при этом отводится Европе, а США и другие члены «коалиции желающих» поучаствуют в процессе.

«США обязуются поддержать силы в случае нападения в рамках мер безопасности», — говорится в посте и добавляется, что американская сторона будет отвечать за мониторинг прекращения огня.

В случае российской агрессии по отношению к Украине, члены «коалиции желающих» помогут восстановить мир и безопасность, говорится в публикации.

«Поддержка может включать военные возможности, разведку, логистику, дипломатические шаги и дополнительные санкции», — сообщает издание.

В посте подчеркивается, что это предварительная версия документа. Его текст может поменяться.

6 января в Париже состоится саммит «коалиции желающих». В нем поучаствуют президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер, другие европейские лидеры, генсек НАТО Марк Рютте и военный представитель альянса Алексус Гринкевич, который также командует американскими войсками в Европе.

США предстставляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. От Украины на саммите будут секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, новый глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов и глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее Зеленский назвал страны, чьи войска хотел бы видеть на Украине.