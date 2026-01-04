Размер шрифта
Зеленский назвал страны, чьи войска хотел бы видеть на Украине после урегулирования

Зеленский заявил, что ожидает военного присутствия Британии и Франции на Украине
Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, которую транслировал украинский канал «Новини Live» заявил, что ожидает увидеть войска Франции и Великобритании после прекращения огня в стране.

«Главенствующими в коалиции [желающих] являются Британия и Франция. Вот их присутствие военное — оно обязательно... Прекращение огня — это сигнал, когда открывается работа коалиции желающих, когда присутствие будет фактически сразу после прекращения огня», — отметил Зеленский.

Он добавил, что иностранные войска будут следить за режимом прекращения огня, поддерживать украинскую армию средствами и оружием, технологиями, разведкой, проводить тренировочные миссии.

3 января в Киеве прошло заседание «коалиции желающих». Во встрече приняли участие представители ФРГ, Великобритании, Франции, Италии, Испании, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании, а также НАТО, Европейского совета и Европейской комиссии.

Ранее Зеленский заявил, что у страны есть шанс закончить конфликт.

