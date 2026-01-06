Генпрокурор Венесуэлы: суд США должен признать неприкосновенность Мадуро

Генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб потребовал в эфире телеканала VTV, чтобы власти США призвали неприкосновенность захваченного президента республики Николаса Мадуро.

Чиновник призвал судью Элвина Хеллерстайна, рассматривающего дело латиноамериканского политика, уважать международное право и признать, что у суда нет права преследовать главу суверенного государства, который пользуется неприкосновенностью.

Сааб потребовал, чтобы и интернациональное сообщество приняло меры, чтобы немедленно освободить Мадуро и его супругу.

Накануне федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа.

Адвокат Мадуро Барри Поллак во время суда тоже говорил об иммунитете своего подзащитного. Однако, как отметил CNN, это спорное утверждение, так как США не признают политика или его режим легитимным после нескольких вызвавших вопросы выборов.

Ранее США выдвинули требования к преемнице Мадуро.