Адвокат заявил о президентском иммунитете Мадуро

Адвокат Поллак: Мадуро имеет иммунитет как глава суверенного государства
Shannon Stapleton/Reuters

Адвокат президента Венесуэлы Николаса Мадуро Барри Поллак во время суда в Нью-Йорке заявил об иммунитете своего подзащитного. Трансляцию вел CNN.

По словам адвоката, Мадуро — глава суверенного государства и имеет право на привилегии и иммунитет, связанные с этой должностью.

Как отмечает телеканал, это спорное утверждение, так как США не признают политика или его режим легитимным после нескольких спорных выборов.

Два дня назад США нанесли удар по Венесуэле. После атак президент Дональд Трамп назвал операцию успешной и сообщил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Задержанного политика доставили в Нью-Йорк, где ему предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января федеральный суд Нью-Йорка провел первое заседание по делу президента Венесуэлы. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, выносивший решения не в пользу Трампа.

Ранее в Венесуэле объявили мобилизацию и ввели «военный режим».

