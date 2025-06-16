Трамп заработал более полумиллиарда долларов на продаже товаров со своей подписью

Трамп заработал $600 млн на продаже подписанных его именем Библий, часов и обуви

Президент США Дональд Трамп заработал $600 млн на продаже товаров со своей подписью. Это следует из финансовой декларации американского лидера, которую опубликовал Белый дом.

В 2024 году Трамп получил доход в размере более $57 млн от криптопроекта World Liberty Financial, в котором руководящие позиции занимают его сыновья Эрик Трамп и Дональд Трамп-младший.

Также американский лидер заработал с продаж книги Save America в размере $3 млн, кроссовок и парфюмерии — $2,5 млн, часов — $2,8 млн, изданий Библии — $1,3 млн, и гитар — более $1 млн.

В конце апреля этого года американский президент в интервью журналу Atlantic заявил, что за свой счет обновил интерьер Белого дома, украсив его в том числе 24-каратным золотом. Лидер США также рассказал, что хочет повесить в одном из помещений Белого дома новую люстру. Она будет хрустальной.

В феврале президент США отдал распоряжение убрать из Овального кабинета в Белом доме стол Resolute и отправить его на реконструкцию после того, как сын бизнесмена Илона Маска оставил на нем козявку. Позже стол вернули.

Ранее Белый дом показал Трампа в образе накачанного джедая из «Звездных войн».