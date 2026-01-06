Очевидцы сообщили о стрельбе у президентского дворца в Йемене

Звуки стрельбы слышны в Адене, временной столице Йемена. Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации очевидцев, на которых ссылается агентство, в окрестностях президентского дворца Маашик слышны звуки выстрелов.

По данным ТАСС со ссылкой на канал Al Mahriah, в районах Кратер и Хор-Максар в Адене зенитные установки ведут огонь по неопознанному беспилотнику.

До этого сообщалось, что власти Йемена потребовали от Объединенных Арабских Эмиратов вывести с территории республики все их силы и технический персонал в связи с прекращением соглашения о совместной обороне с ОАЭ.

Ситуация на территории Йемена резко обострилась в декабре 2025 года в связи с масштабным наступлением сил Южного переходного совета (ЮПС), поддерживаемого ОАЭ и стремящегося к восстановлению независимости Южного Йемена. Им противостоят войска главы Руководящего президентского совета Рашада аль-Алими.

В результате был закрыт аэропорт на архипелаге Сокотра, из-за чего сотни иностранных туристов, в том числе россияне, не смогли покинуть страну.

Ранее архипелаг Сокотра поддержал Переходный совет Южного Йемена.