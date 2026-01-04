Размер шрифта
Российские туристы застряли на острове Сокотра в Йемене

Посольство РФ: поступает масса обращений застрявших в Йемене российских туристов
Mohammed Mohammed/Global Look Press

Российское посольство в Йемене констатировало рост числа обращений от граждан РФ, посетивших йеменский архипелаг Сокотра в качестве туристов и столкнувшихся с трудностями при возвращении из-за проблем с авиаперелетами. Об этом говорится в заявлении дипучреждения, опубликованном в сети Х.

«В адрес посольства Российской Федерации в Йеменской Республике поступило большое количество обращений граждан РФ, которые вопреки неоднократным рекомендациям МИД России прибыли на остров Сокотра с туристическими целями. В настоящее время они не могут покинуть остров Сокотру в связи с введенными ограничениями на авиасообщение с архипелагом», — подчеркнули в диппредставительстве.

Дипломаты подчеркнули. что предпринимает все усилия по сбору данных о российских туристах и поиску путей выхода из сложившейся ситуации.

В декабре обстановка в Йемене существенно ухудшилась в связи с масштабным наступлением сил Южного Переходного Совета (ЮПС), преследующего цель восстановления самостоятельности Южного Йемена. К концу месяца страна вплотную приблизилась к полному распаду и новому этапу гражданского конфликта. Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило тревогу по поводу сложившейся ситуации.

Ранее архипелаг Сокотра поддержал Переходный совет Южного Йемена.

