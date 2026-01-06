Размер шрифта
Трамп предложил ввести когнитивные тесты для президентов США

Трамп предложил ввести обязательные когнитивные тесты для президентов США
Aaron Schwartz/Reuters

Президент США Дональд Трамп предложил сделать обязательными когнитивные тесты для американских лидеров. Об этом он заявил на встрече с республиканцами-законодателями в Вашингтоне, трансляцию вел C-Span.

«Я считаю, что каждого президента и вице-президента следует обязать проходить конгитивные тесты», — сказал американский лидер.

В декабре Трамп заявлял, что блестяще сдал три теста на когнитивные способности. По его словам, немногие смогли сдать этот экзамен с таким же результатом и большинство участников демонстрируют крайне плохие результаты, поэтому президенты отказываются проходить такие тесты.

Трамп даже публиковал заключение лечащего врача, согласно которому результаты медицинского обследования 79-летнего президента свидетельствуют о том, что его здоровье находится в норме.

Ранее Трамп назвал газету The New York Times врагом народа из-за статьи о снижении его работоспособности.

