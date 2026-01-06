Размер шрифта
Постпред США при НАТО допустил скорое окончание конфликта на Украине

Photographer Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стороны конфликта на Украине могут находиться на пороге мирного урегулирования. Такое предположение высказал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире Fox News.

Дипломат отметил значительный прогресс в переговорном процессе и выразил уверенность, что по итогам состоявшейся в Париже встречи «коалиции желающих» могут быть завершены некоторые соглашения. В частности, речь идет о согласовании проекта рамочного документа о гарантиях безопасности для Украины.

«Мы продвинулись очень далеко, это большое достижение, мы можем быть уже на пороге мирного соглашения», — заявил Уитакер.

Как говорится в письме властей Нидерландов, проект мирного плана урегулирования на Украине находится на продвинутой стадии разработки.

5 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.

Ранее сообщалось, что Европа хотела бы обсуждать гарантии безопасности Киеву вместе с Россией. 

