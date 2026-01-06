Европа хотела бы обсуждать гарантии безопасности Киеву вместе с Россией

Bloomberg: Европа хочет привлечь РФ к обсуждению гарантий Киеву с согласия США

Европа хочет привлечь Россию к обсуждению гарантий безопасности для Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Союзники Украины будут настаивать на участии России после достижения согласия с США по вопросам безопасности», — говорится в публикации.

Европейские чиновники сообщают, что их последние переговоры с Соединенными Штатами прошли успешно, а гарантии безопасности находятся «на хорошем этапе» обсуждения.

30 декабря президент Украины Владимир Зеленский говорил, что гарантии безопасности должны предусматривать мониторинговую миссию и пункты по реагированию союзников в случае нарушение мирного соглашения.

Зеленский сообщил, что гарантии безопасности идут поэтапно, и главное для Украины.

По словам украинского лидера, вторая часть гарантий безопасности — это пункты о том, как союзники Украины будут реагировать в случае нарушения прекращения огня.

Ранее премьер Польши заявил о готовности США отправить войска на Украину.