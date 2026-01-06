Размер шрифта
Нидерланды сообщили о значительном прогрессе в разработке мирного плана по Украине

Александр Кряжев/РИА Новости

Проект мирного плана урегулирования на Украине находится на продвинутой стадии разработки. Об этом говорится в письме властей Нидерландов, направленном в парламент страны, сообщается на сайте правительства страны.

Как отмечают в документе министр иностранных дел Ханс ван Вил и министр обороны Рубен Брекелманс, обсуждения гарантий безопасности для Киева также приобретают конкретные очертания. Авторы письма ссылаются на проведенную США серию переговоров с Украиной, Россией и европейскими партнерами.

«Проект мирного плана, по всей видимости, находится на продвинутой стадии, и обсуждения гарантий безопасности также приобретают конкретные формы», — отмечается в письме.

5 января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна рассчитывает на урегулирование украинского конфликта в наступившем году, а также на снятие санкций против России. Политик заверил, что Венгрия будет противодействовать планам Европы по отказу от российских нефти и газа.

Ранее во Франции указали на углубление разногласий в «коалиции желающих» по вопросу помощи Киеву. 

