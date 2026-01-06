Размер шрифта
Трамп рассказал, что Индия сократила закупки нефти РФ

Трамп: Индия существенно сократила закупки российской нефти
Alex Brandon/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Индия существенно сократила закупки российской нефти. Трансляцию его выступления ведет C-Span.

«Они [Индия] сейчас значительно сократили их [поставки нефти], как вы знаете, из России», — сказал глава Белого дома.

По данным Bloomberg, в декабре Индия сократила поставки российской нефти до самого низкого уровня впервые с 2022 года. Утверждалось, что Индия получила всего около 1,1 млн баррелей российской нефти в сутки. Объем поставок сократился до 712 тыс. баррелей в сутки на второй неделе декабря.

Индия — один из крупнейших покупателей нефти России с 2022 года. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Дели из-за закупок российского энергоресурса. Под давлением Вашингтона Нью-Дели сократил поставки, однако не планирует отказываться от них полностью, утверждали в Кремле.

Ранее посол Индии объяснил, от чего зависят объемы импорта нефти из России.

