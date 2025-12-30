Размер шрифта
Индия резко сократила закупки российской нефти в декабре

Bloomberg: в декабре Индия закупит у РФ минимальный объем нефти с 2022 года
Brendan McDermid/Reuters

В декабре Индия сократила поставки российской нефти до самого низкого уровня впервые с 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Отмечается, что Индия получит в этом месяце всего около 1,1 млн баррелей российской нефти в сутки. Объем поставок сократился до 712 тыс. баррелей в сутки на второй неделе декабря, затем подрос.

При этом объем импорта нефти в ноябре оценивается в 1,8 млн баррелей в сутки. По данным агентства, сокращение импорта связано с приостановкой закупок компанией Reliance Industries Ltd. Прежде она была крупнейшим покупателем российской нефти.

Тем не менее компания намерена возобновить закупки нефти у РФ в начале 2026 года, говорится в статье.

Индия — один из крупнейших покупателей нефти России с 2022 года. 6 августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Дели из-за закупок российского энергоресурса. Под давлением Вашингтона Нью-Дели сократил поставки, однако не планирует отказываться от них полностью, утверждали в Кремле.

Ранее посол Индии объяснил, от чего зависят объемы импорта нефти из России.

