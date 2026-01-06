Трамп поблагодарил пошлины за рост фондового рынка

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social написал, что американские фондовые рынки достигли исторического максимума из-за политики пошлин.

«Рынки США только что достигли нового абсолютного максимума — все индексы. Спасибо, господин Пошлины. Благодаря пошлинам наша страна финансово и с точки зрения национальной безопасности сильна как никогда», — написал глава Белого дома.

Накануне Трамп рассказал, что США вскоре получат более $600 млрд в виде поступлений от пошлин и стали гораздо сильнее, чем прежде.

21 декабря глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт допустил отмену пошлин на некоторые товары. По его словам, существует интерес сделать исключение для товаров, если они действительно не предназначены для производства в США, например, из-за климата или подобных факторов.

В апреле прошлого года Трамп объявил о введении США таможенных пошлин на продукцию из 185 стран.

Ранее Трамп назвал пошлины инструментом «прекращения войн».