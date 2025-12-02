Трамп назвал пошлины инструментом «прекращения войн»

США используют пошлины как инструмент прекращения войн, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы ждем решения Верховного суда [в части законности пошлин], и это так важно для нашей страны, потому что нас не только снова уважают, но и мы предотвращаем войны с помощью нашей торговой политики», — сказал американский лидер во время заседания кабмина.

19 ноября Трамп заявил, что США могли наложить 350%-ные импортные пошлины на Индию и Пакистан в целях урегулирования конфликта между ними в момент, когда он почти достиг масштабов ядерного. По его словам, после предупреждения о масштабном увеличении тарифов стороны приняли решение о деэскалации.

Обострение между Индией и Пакистаном началось 22 апреля, когда в районе Пахалгама в Кашмире было совершено нападение на мирных жителей. Нью-Дели возложил ответственность за это на пакистанскую разведку. После этого Пакистан начал военную операцию против Индии, заявив, что она стала ответом на удары Нью-Дели. Целями Исламабада стали авиабазы в индийском штате Джамму и Кашмир и ракетные объекты в Пенджабе.

10 мая Трамп заявил, что Пакистан и Индия договорились о прекращении огня. Глава Белого дома поздравил Нью-Дели и Исламабад с деэскалацией конфликта. Он подчеркнул, что обе страны проявили здравый смысл и высокий уровень разумности.

Ранее Трамп заявил, что только США могут вводить пошлины против других стран.